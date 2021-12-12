В Ливии находятся более 7 тыс. наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», заявил, как сообщает Агентство Анадолу, журналистам председатель Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

Аль-Мишри считает, что РФ искала страну для сохранения своего присутствия в Северной Африке и разместилась в Ливии.

По его словам, российские наемники пытаются захватить центральную часть Ливии, простирающуюся от Чада до Средиземного моря, после того, как приведут к власти в ЦАР своего человека.

«В настоящее время в Ливии насчитывается более 7 тыс. наемников ЧВК «Вагнер». У них имеются и самолеты. Они также роют траншеи в Сирте и Куфре. У них имеется 30 реактивных самолетов на авиабазах Гардабия (используется также как гражданский аэропорт в Сирте), — заявил он.

Наемники «Вагнер» присутствуют в Ливии с 2019 года. Они используют авиабазу и порт в Сирте, а также авиабазу в Джуфре.

«Вагнер» предположительно действует в 9 странах Африки — ЦАР, Ливии, Судане, Мозамбике, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мадагаскаре, Зимбабве и Анголе. Компания обеспечивает военную подготовку местных сил, личную охрану лидеров и защиту энергетических объектов.

В обмен на эти услуги дочерние компании «Вагнера» получают определенные привилегии и лицензии на использование полезных ископаемых и природных ресурсов, а также на поставки оружия, технологий и военных услуг в эти страны.

Название «Вагнер» происходит от имени Рихарда Вагнера, любимого оперного композитора Адольфа Гитлера.