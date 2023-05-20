Единое правительство Ливии будет сформировано после одобрения объединенным комитетом «шесть плюс шесть» законодательной основы для проведения в стране парламентских и президентских выборов. Об этом в субботу заявил глава Палаты представителей (парламента) Ливии Акила Салех.

«После того как комитет «шесть плюс шесть» согласует конституционную основу, мы [совместно с Высшим государственным советом] приступим к формированию единого мини-правительства, которое будет отвечать за проведение предстоящих выборов в Ливии», — указал Салех, слова которого привел телеканал Al Hadath.