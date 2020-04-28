В Ливане вспыхнули столкновения между армией и демонстрантами

Командование армии Ливана заявило, что группа «провокаторов» применила бутылки с зажигательной смесью, в армейские машины были брошены ручные гранаты. В результате двое военнослужащих получили ранения. По данным ливанских СМИ, в разных частях города слышны выстрелы из огнестрельного оружия.

Согласно заявлению военного командования, армия вмешалась после того, как группы людей начали поджигать и ломать частное и муниципальное имущество, в том числе было сожжено несколько филиалов разных банков. Ливанский Красный крест сообщил, что на месте столкновений в Триполи работают шесть бригад скорой помощи. На месте поджогов находятся и пожарные.(РИА Новости)