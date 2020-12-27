В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев

Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть раненые, передает агентство Франс Пресс.
По его данным, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило информацию о крупном пожаре в районе Миние и сообщило о госпитализации некоторых пострадавших. Число раненых не уточняется.
«Огонь распространился на все палатки», — отметил представитель УВКБ ООН Халед Каббара, добавив, что в лагере проживало 75 семей.(РИА Новости)
| 2020-12-27T10:49:52+04:00 27 декабря 2020, 12:27|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss