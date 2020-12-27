В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев

Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть раненые, передает агентство Франс Пресс.

По его данным, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило информацию о крупном пожаре в районе Миние и сообщило о госпитализации некоторых пострадавших. Число раненых не уточняется.