В Ливане устроили поджог в лагере сирийских беженцев

Лагерь сирийских беженцев подожгли в ночь на воскресенье после ссоры между проживающими в лагере и местной ливанской семьей, вспыхнул сильный пожар, есть раненые, передает агентство Франс Пресс.
По его данным, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) подтвердило информацию о крупном пожаре в районе Миние и сообщило о госпитализации некоторых пострадавших. Число раненых не уточняется.
«Огонь распространился на все палатки», — отметил представитель УВКБ ООН Халед Каббара, добавив, что в лагере проживало 75 семей.(РИА Новости)