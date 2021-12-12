Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны Балтии чувствуют прямую угрозу со стороны России и могут рассчитывать на военное подкрепление из США. Об этом, как передает Газета.Ру, сообщает Delfi.

В разговоре с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, который состоялся в рамках беседы «Бухарестской девятки», Науседа рассказал американскому лидеру, что текущая ситуация является «звоночком не только для Украины, но и для всего восточного фланга НАТО, а страны Балтии ощущают прямую угрозу».

«Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными», — рассказал президент Литвы.

Он подчеркнул, что государства «Бухарестской девятки» констатировали, что возможность «российской агрессии очень высока».