Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевичс заявил, что милитаризация Минском границы с Литвой, а также предстоящие российско-белорусские военные учения чреваты тем, что могут вылиться в «инцидент» с войсками НАТО в странах Прибалтики и в Польше, сообщает Financial Times.

В беседе с изданием Ринкевичс подчеркнул, что во время предстоящих в следующем месяце учений «Запад-2021» существует большая вероятность «недопонимания некоторых действий» России и Беларуси со стороны Запада.

«Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете свое военное присутствие на нашей стороне — на литовской, эстонской и польской — то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов», — сказал министр.

Совместные учения «Запад-2021» пройдут c 10 по 19 сентября на территории России и Беларуси. В конце июля российские военные прибыли в Брест в рамках подготовки к учениям. (gazeta.ru)