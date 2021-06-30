На раскопках в Латвии в черепе охотника ученые нашли следы возбудителя чумы, бактерии Yersinia pestis, которая появилась примерно пять тысяч лет назад. Соответствующая статья опубликована в журнале Cell Reports.

Неолитическая стоянка Риннюкалнс была найдена еще в XIX веке. Тогда специалисты обнаружили останки скелета женщины, погибшей в возрасте 12-18 лет, и мужчины, чей возраст, как предполагается, достигал 20-30 лет. После Второй мировой войны кости были потеряны, их удалось вернуть в 2011 году. Позже на раскопках нашли еще два захоронения с мужчиной и младенцем.

Когда ученые изучили череп мужчины, были обнаружены следы Yersinia pestis. Предполагается, что он мог заразиться чумой от животного. Это один из древнейших штаммов, он был менее заразным по сравнению с появившимися после мутациями.