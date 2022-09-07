7 сентября с 08:10 до 12:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Нораван района Гаракильса, на государственной границе между Азербайджаном и Арменией подвергли периодическому обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции нашей армии в направлении населенного пункта Ахмедли Лачинского района.

Как сообщает Министерство обороны, в то же время, подверглась обстрелу и техника, принадлежащая гражданской компании, проводящей дорожные работы в целях прокладки путей обеспечения для наших войск в указанном направлении.

Техника повреждена в результате обстрела, но пострадавших нет.

Для предотвращения очередных провокаций ВС Армении нашими подразделениями были приняты ответные меры. Оперативная обстановка полностью контролируется нашими подразделениями.

Отмечается, что всю ответственность за последвия любого инцидента на государственной границе несет военно-политическое руководство Армении.