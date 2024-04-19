Доступ к платформе TikTok в Кыргызстане заблокирован, сообщает в пятницу министерство цифрового развития страны.

«Службой по регулированию и надзору в отрасли связи в адрес операторов связи направлено письмо о необходимости принятия мер по ограничению доступа к TikTok, доступ к сервису заблокирован», — заявили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, основанием для вынесения решения послужило несоблюдение со стороны TikTok закона «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике», согласно которой определены виды информации, причиняющей вред детям.