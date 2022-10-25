Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал в интервью изданию Kabar.kg массовые задержания политиков и активистов, которых подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков.

По словам главы государства, задержанных лиц «не интересует вопрос Кемпир-Абада» и многие из них «надеются, что в стране на этом фоне что-то произойдет, и впоследствии они смогут уцепиться за власть».

«В целом по этому вопросу я пошел на диалог со всеми. На мне вины нет. Я посетил Узген, встретился с народом. Также провел встречу здесь в доме правительства с жителями Баткена, Чаткала, Ала-Буки. Более 300 человек было на встрече. Пригласил всех тех, кто провел курултай в Кемпир-Абаде. Никого не делил. Встреча длилась более семи часов. Мы обменивались мнениями непрерывно, вели открытый диалог. По итогам всех этих встреч все вроде уходят с понимающим видом, но после берутся за старое. Если говорить прямо, то их не интересует вопрос Кемпир-Абада. Для них это просто повод»,- сказал президент.

Садыр Жапаров отметил, что не намерен вмешиваться в дела задержанных политиков и активистов.

«Нам достаточно поддержки большинства народа, остальное доверьте мне. А что касается судеб задержанных, то здесь я не могу вмешиваться. Есть правоохранительные органы. Их прямая обязанность – это безопасность народа и государства. Они четко выполняют свою работу. Последнюю точку поставит суд»,- подчеркнул Жапаров.

Утром 23 октября сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 политиков и активистов. По данным МВД, следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 36-278 («Подготовка к организации массовых беспорядков») УК КР. Также в МВД добавили, что в ходе расследования «были получены доказательства того, что отдельные лица имеют отношение к подготовке и организации массовых беспорядков, а также к мероприятиям по незаконному захвату власти в дальнейшем».

Первомайский районный суд Бишкека водворил под стражу на два месяца почти всех задержанных политиков и активистов. (azattyk.org)