Военные тактические учения начались в четверг в Кыргызстане, в ходе которых будут применяться ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar TB2.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба главы кыргызского государства.

«В Иссык-Кульской области сегодня, 31 марта, проходят специальные тактические учения «Калкан — 2022» («Щит — 2002»). Президент Кыргызской Республики, главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров наблюдает за ходом учений, проходящих на базе учебного центра «Эдельвейс» министерства обороны в городе Балыкчи», — говорится в сообщении.

Как в нем отмечается, впервые в истории республики в ходе учений будут «применены ударные БПЛА Bayraktar TB2, находящиеся на вооружении Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

«Основная цель учений — отработка слаженности действий силовых структур Кыргызской Республики по уничтожению условного противника, совершившего прорыв на участке государственной границы. В учениях принимают участие подразделения ГКНБ, министерств обороны, чрезвычайных ситуаций и внутренних дел», — отметила пресс-служба.

Кыргызстан закупила у Турции несколько БПЛА Bayraktar TB2 в 2021 году, они были переданы Пограничной службе ГКНБ.