В аннексированном Россией Крыму Верховный суд во вторник, 1 июня, заочно приговорил к шести годам колонии общего режима главу меджлиса крымско-татарского народа, бывшего депутата Верховной рады Рефата Чубарова. Его признали виновным в «организации массовых беспорядков» в Симферополе 26 февраля 2014 года, то есть еще до аннексии полуострова, которые якобы сопровождались насилием и уничтожением имущества.

Чубарову также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, 200 часов обязательных работ и лишили его права занимать должности, «связанные с осуществлением функции представителя власти» сроком на один год, передает корреспондент агентства «Интерфакс» из зала суда. Адвокат по назначению Александр Осокин сообщил, что обжалует приговор.

На своей странице в Facebook Чубаров заявил, что «приговор «юридически ничтожен», а те, кто причастен к его инициированию, вынесению и обнародованию, на самом деле преступники, которых впереди ждет справедливое наказание».