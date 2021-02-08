В Кремле знают, что его официальный рупор агитирует фашистского прихвостня Гарегина Нжде?

Азербайджанские СМИ неоднократно отмечали, что армянское представительство российского Международного информационного агентства «Россия Сегодня» — «Sputnik Армения» вовлечено в информационную войну против Азербайджана и Турции, что идет вразрез с традиционными отношениями Москвы с Баку и Анкарой.

Несмотря на это обстоятельство, «Sputnik Армения» продолжает с усиленной частотой публиковать провокационные материалы. Одной из недавних стало интервью «Sputnik Армения» экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Помимо всего прочего, в этом интервью наличествует один примечательный нюанс.

Интервью у Кочаряна брал сотрудник московского офиса «Спутника» российский журналист и радиоведущий, автор публицистических книг по истории России XX века, да к тому же еще и с 2013 года член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. В ходе беседы российский журналист процитировал фразу пособника немецких фашистов Гарегина Нжде. Он заявил, что «очень почитаемый в Армении политик Нжде однажды заметил, что армянский народ в нужный момент выдвинет из своих рядов подлинных национальных героев». (https://www.youtube.com/watch?v=3qAYAW6mID8 с 35:16 по 35:24).

В связи с этим возникает логический вопрос — насколько уместно цитирование Нжде со стороны российского журналиста, который к тому же является автором многочисленных книг, посвященных истории советской разведки. Гаспарян наверняка знаком с официальной точкой зрения российских спецслужб по поводу Гарегина Нжде.

Согласно архивным данным Минобороны СССР, Нжде был не просто вербовщиком агентуры для разведывательно-агентурной работы, но и диверсантом для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей Красной Армии и на территории СССР. Гаспарян, цитируя Нжде, фактически потворствует героизации этого приспешника немецких фашистов.

В России прекрасно знают, что Нжде работал на нацистов в роли вербовщика агентуры для диверсионно-террористических актов в СССР и в тылу действующей советской армии и что он был крупнейшим идеологом армянского национализма, его деятельность задокументирована и давным-давно получила соответствующую оценку. К сожалению, это обстоятельство не мешает руководству Армении обелять нацистского пособника, в честь которого в центре Еревана стоит памятник.

Самое возмутительное, что гражданин России и автор многочисленных книг по истории советской разведки цитированием пособника немецких фашистов оскорбляет память миллионов погибших в Великой Отечественной войне советских граждан и идет против официальной позиции государства, чьим гражданином является. Вдобавок Гаспарян льет воду на мельницу армянской пропаганды, причисляя Нжде к почитаемым политикам, в то время как в России его считают военным преступником. И делается это посредством «Sputnik Армения», который считается одним из рупоров кремлевской пропаганды…