Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева провести в ближайшее время видеоконференцию лидеров стран ОДКБ.
8 января Путин провел продолжительный телефонный разговор с Токаевым, в ходе которого глава Казахстана предложил провести видеоконференцию Совета ОДКБ.
«Владимир Путин поддержал это предложение», — говорится в сообщении Кремля.
В настоящее время председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ является премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Напомним, в начале января в Казахстане вспыхнули протесты, которые затем переросли в беспорядки. На этом фоне Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. С 6 января в республику начали прибывать миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии (aif.ru).