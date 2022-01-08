Президент РФ Владимир Путин согласился с предложением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева провести в ближайшее время видеоконференцию лидеров стран ОДКБ.

8 января Путин провел продолжительный телефонный разговор с Токаевым, в ходе которого глава Казахстана предложил провести видеоконференцию Совета ОДКБ.

«Владимир Путин поддержал это предложение», — говорится в сообщении Кремля.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что дата проведения видеоконференции еще не определена. «Пока нет. Организатор Армения», — сказал Песков.

В настоящее время председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ является премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, в начале января в Казахстане вспыхнули протесты, которые затем переросли в беспорядки. На этом фоне Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. С 6 января в республику начали прибывать миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии (aif.ru).