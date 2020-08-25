В Кремле не видят повода для уголовного расследования отравления Навального

Кремль пока не видит повода для уголовного расследования ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, помещенным на лечение в берлинскую клинику «Шарите». С таким заявлением пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил на брифинге во вторник, 25 августа. По его словам, повод появится лишь после того, как будет установлено конкретное вещество и подтверждено отравление политика. «Пока мы констатируем нахождение пациента в коме», — отметил Песков.

Кроме того, Кремль не считает серьезными обвинения в причастности российских властей к случившемуся с Навальным, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Подобные высказывания «не могут быть правдой и скорее являются пустым шумом», добавил Песков.

«То, что преступление не будет по-настоящему расследовано и преступник найден, было очевидно, — прокомментировала слова Пескова в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. — Впрочем, мы все и так прекрасно знаем, кто он. Но от того, как именно Песков об этом говорит, я сатанею». (DW)