Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры между Россией и Украиной в формате онлайн продолжаются. При этом пока рано давать какие-либо прогнозы, отметил представитель Кремля на брифинге с журналистами.

«Работа между двумя делегациями ведется, она ведется посредством видеоконференций. Работа сложная, позитивом является сам факт продолжения этой работы. Давать прогнозы мы не хотим — надо дождаться результатов», — сказал Песков, комментируя слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что мирное соглашение с Россией может быть достигнуто в течение одной недели или в мае.

По словам Пескова, также пока преждевременно публично обсуждать, каким будет формат подписанного документа между Россией и Украиной, равно как и вопрос о привлечении стран-гарантов.

14 марта начался четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной в формате онлайн. Позднее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в переговорах с Россией взята техническая пауза до 15 марта.