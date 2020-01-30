В конгрессе США поддержали ограничение военных действий против Ирана

Законопроект «Нет войне с Ираном» предполагает запрет на финансирование военных действий против Ирана без разрешения конгресса. Шансы на прохождение закона через сенат невелики. Белый дом уже пообещал, что президент Дональд Трамп в случае принятия закона наложит на него вето.(РИА Новости)