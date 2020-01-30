В конгрессе США поддержали ограничение военных действий против Ирана

 Палата представителей конгресса США проголосовала за ограничение возможных военных действий против Ирана, свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект поддержали 228 депутатов, почти исключительно демократы, против были 175 — преимущественно республиканцы.
Законопроект «Нет войне с Ираном» предполагает запрет на финансирование военных действий против Ирана без разрешения конгресса. Шансы на прохождение закона через сенат невелики. Белый дом уже пообещал, что президент Дональд Трамп в случае принятия закона наложит на него вето.(РИА Новости)
| 2020-01-30T22:59:00+00:00 30 января 2020, 22:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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