Конгрессмену от республиканской партии Полу Госару официально было объявлено порицание за то, что тот выложил пост в Twitter с видоизмененной картинкой из аниме «Атака титанов», где он убивает персонажа конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Об этом сообщает Vox.

«Порицание» — второе после исключения по тяжести наказание, которое может быть применено к члену Конгресса США. Порицаемый конгрессмен должен встать посередине зала заседаний, где спикер Палаты представителей официально зачитает ему обвинения. Последний раз «порицание» выносилось только в 2010 году.

За наказание Госара проголосовали все члены демократической партии, которые составляют большинство в Палате представителей, а также два республиканца — Лиз Чейни и Адам Кинцингер.

«Мы не можем допустить, чтобы парламентарии шутили об убийствах друг друга и угрожали президенту США», — заявила спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси. (gazeta.ru)