Комитет по доходам и расходам Палаты представителей Конгресса США намерен 30 декабря опубликовать налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа за период с 2015 по 2021 год, которые Минфин ранее передал законодателям. Об этом сообщило во вторник со ссылкой на представителя комитета агентство Reuters, передает ТАСС.

За публикацию этих документов комитет, в котором большинство за демократами, проголосовал 20 декабря. Однако, как поясняет Reuters, декларации не были обнародованы сразу в связи с наличием в них конфиденциальной информации, она будет скрыта при публикации.