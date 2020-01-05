В Конгрессе США назвали убийство Сулеймани «провокационным»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает «провокационным и непропорциональным» убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке по приказу президента Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Провокационная, эскалационная и непропорциональная военная операция администрации Трампа продолжает подвергать опасности военнослужащих, дипломатов и граждан Америки и наших союзников», — говорится в заявлении Пелоси.

Она отметила, что операция была проведена «без разрешения на применение военной силы против Ирана, без консультаций с Конгрессом и без формулирования четкой и законной стратегии как для Конгресса, так и для общественности». При этом соответствующее уведомление, направленное Конгрессу, по ее словам, вызывает больше вопросов, чем ответов.

«Этот документ вызывает серьезные и неотложные вопросы о сроках, порядке и обосновании решения администрации начать военные действия против Ирана… Как спикер Палаты представителей я вновь обращаюсь к администрации с призывом немедленно провести подробный брифинг для всего Конгресса по вопросу о военном вмешательстве, связанном с Ираном, и о последующих шагах, которые находятся на рассмотрении. Администрация должна сотрудничать с Конгрессом в продвижении подлинной стратегии деэскалации, которая предотвратит дальнейшее насилие», — резюмирует спикер.

Конгресс США имеет право объявлять войну и давать разрешение президенту на ведение военных действий. Тем не менее де-факто исполнительная власть проводит широкий спектр военных операций за рубежом, обосновывая их прошлыми разрешениями Конгресса и необходимостью защищать граждан США.

Демократы выразили возмущение тем, что убийство Сулеймани может привести к эскалации конфликта с Тегераном. Они также возмущены тем, что Белый дом не проинформировал их о проведении операции заранее. При этом республиканцы в целом одобряют действия Трампа.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана — силами специального назначения «Кудс» генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани.