В Конгрессе призвали к отстранению Трампа от должности

Почти 100 законодателей-демократов в Конгрессе США выступают за отстранение в ближайшие дни действующего президента США Дональда Трампа от должности. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC.

По словам его источников, законодатели, в частности, призывают досрочно лишить Трампа полномочий путем процедуры импичмента или задействовав 25-ю поправку к Конституции США. Она предполагает, что главой государства становится вице-президент, если действующий лидер не может справляться со своими обязанностями. Для этого требуется согласие вице-президента США Майкла Пенса. По сведениям телеканала, такую возможность обсуждали с рядом сотрудников администрации США, но не с самим Пенсом.

В среду сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению там итогов прошедших 3 ноября в стране президентских выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Силы полиции и спецназа вскоре освободили здание Капитолия от ворвавшихся туда участников акции в поддержку Трампа, и законодатели смогли продолжить и успешно завершить процедуру утверждения Байдена в качестве избранного главы государства. (ТАСС)