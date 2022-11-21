Небольшой самолет в понедельник разбился в жилой застройке Медельина, крупного города на северо-западе Колумбии.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в Twitter городская спасательная служба.

«Самолет упал на жилой район Белен-Росалес, в настоящее время пожарные работают на месте происшествия, информации о жертвах пока нет», — говорится в записи.

Двухмоторный самолет рухнул на жилой квартал в Колумбии через несколько минут после взлета, как минимум семь человек погибли.

На представленных кадрах видно, что воздушное судно пробило крышу дома. На месте разбросаны осколки, работают экстренные службы.

По информации местных СМИ, на борту самолета находилось девять человек, из которых выжили только двое. Оба пилота погибли. Пострадавших доставили в больницы.

По данным мэра Медельина Даниэля Кинтеро, на взлете у самолета отказал один из двигателей, после чего ему не удалось вернуться в аэропорт вылета в районе города.

Ведется расследование причин авиакатастрофы. Причина падения самолета выясняется.