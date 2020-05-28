В КНР одобрили резолюцию о разработке закона о безопасности в Гонконге

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Об этом пишет РИА «Новости».

Свидетельством такого решения являются итоги голосования по «Решению о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг».

Поддержали инициативу в целом 2 878 депутатов, выступил против лишь один, еще шесть человек воздержались.

Резолюция делегирует Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о безопасности специально для Гонконга.

Голосование состоялось в Доме народных собраний на завершающем заседании ежегодной сессии парламента.

| 2020-05-28T12:04:30+04:00 28 мая 2020, 14:20|12345 (Пока оценок нет)
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