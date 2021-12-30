Китайская футбольная ассоциация запретила игрокам сборной иметь татуировки. Об этом 30 декабря сообщило издание China News.

«Четкие дисциплинарные требования» предъявляются в Китае к футболистам национальной сборной и молодежной сборной (U23).

Делать новые татуировки запрещается, а тем, у кого они уже есть, рекомендуется удалить их «самостоятельно».

При этом не исключается, что при «особых обстоятельствах» их можно оставить, если команда на это согласится.

Есть также возможность прикрыть нанесенный на кожу рисунок.

В решении также сказано, что для сборной U20 и футболистов меньшего возраста набор спортсменов с татуировками строго воспрещен.

Требования отказаться от татуировок связаны с необходимостью «идеологического и политического воспитания, укрепления патриотического воспитания спортсменов национальных сборных». (gordonua.com)