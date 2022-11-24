В Китае власти зафиксировали исторический максимум по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки — около 31 тысячи 700 случаев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

При этом 87% заразившихся, зарегистрированных за прошедший день, – бессимптомные носители. 23 ноября от COVID-19 в КНР умер ещё один человек, общее число смертей от коронавируса в стране составило 5 232.

Прежде максимальный прирост заболевших COVID-19 в Китае был 14 апреля – более 29 тысяч заражений за сутки.

По состоянию на 23 ноября в Китае выявлено уже 19 тысяч зон с высоким или повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Полгода назад их было всего 56.

Распространение вируса в стране все сложнее контролировать. Согласно статистике, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, являются носителями коронавирусной инфекции без симптомов. В конце января этот показатель составлял порядка 20%.