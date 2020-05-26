В Китае за сутки выявили семь случаев заражения COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил семь случаев заражения коронавирусом и 29 бессимптомных носителей, выздоровели девять пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что все новые случаи – ввозные, пять в автономном районе Внутренняя Монголия, один – в Шанхае и один в провинции – Фуцзянь.