В Китае за сутки выявили семь случаев заражения COVID-19

Китай за минувшие сутки выявил семь случаев заражения коронавирусом и 29 бессимптомных носителей, выздоровели девять пациентов, летальных случаев нет, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, что все новые случаи – ввозные, пять в автономном районе Внутренняя Монголия, один – в Шанхае и один в провинции – Фуцзянь.
Всего за время эпидемии в материковом Китае было выявлено 82 992 случая заражения коронавирусной инфекцией, 78 277 человек выздоровели, 81 остается в больницах, 4 634 умерли. Ввозных случаев — 1731, выздоровели 1685 человек.(РИА Новости)