В Китае тестируют на животных часть вакцин от коронавируса

Часть вакцин от коронавируса уже тестируются на животных. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новост, об єтом сообщил комитет здравоохранения КНР.

«Сейчас некоторые виды вакцин уже тестируются на животных», — заявил представитель комитета Чжан Синьминь, чье выступление транслировала газета People’s Daily.

Он добавил, что необходимо дать ученым время, чтобы они смогли разработать безопасную и эффективную вакцину.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.