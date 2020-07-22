В Китае сочли провокацией требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь назвал политической провокацией требование США закрыть китайское консульство в Хьюстоне. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, данное решение нарушает международное право и основные нормы международных отношений, поскольку принято США в одностороннем порядке.

«Китай решительно осуждает этот возмутительный и неоправданный шаг, который саботирует отношения Китая и США», — сказал Ван Вэньбинь.

Кроме того, КНР призывает США немедленно отменить данное решение и считает его ошибочным. По словам китайского дипломата, американская сторона открыто разжигает ненависть в отношении Китая.