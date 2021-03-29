В Китае сделали более 100 млн прививок от коронавируса

Правительство Китая организовало вакцинацию от коронавирусной инфекции для 106,6 млн жителей страны. Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

«По состоянию на 24:00 28 марта во всех регионах страны сделали 106,6 млн прививок от коронавируса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Вакцинация для приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. По данным на конец февраля, власти КНР распределили вакцину среди 54,52 млн жителей страны.