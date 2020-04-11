В Китае рассказали, сколько в среднем стоит лечение пациентов с COVID-19

Лечение одного пациента с коронавирусом в Китае оценивается в среднем примерно в 21,5 тысячи юаней (более 3 тысяч долларов), заявил глава департамента по вопросам управления медицинскими услугами управления медицинского обеспечения КНР Сюн Сяньцзюнь.

По его словам, лечение одного тяжелобольного пациента с COVID-19 обходится более чем в 150 тысяч юаней (более 21,3 тысячи долларов). В ряде случаев расходы на лечение пациентов в критическом состоянии достигали нескольких сотен тысяч юаней, а иногда сумма превышала миллион юаней, передаёт РИА Новости.

Сюн Сяньцзюнь добавил, что, по данным на 6 апреля, в общей сложности на обследование и лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом и с подозрением на инфицирование во всех регионах Китая потратили 1,48 млрд юаней (211 млн долларов). При этом медицинская страховка покроет 66,6% расходов (990 млн юаней).