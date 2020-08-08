В Китае распространяется смертельный буньявирус

В Китае распространяется опасный вирус, который распространяется через укусы клещей и может передаваться от больного человека здоровому. Основные симптомы вируса SFTS – повышение температуры тела, кашель, рвота, диарея, снижение количества лейкоцитов и тромбоцитов в крови. В тяжелых случаях у заболевших может развиваться полиорганная недостаточность.

По сообщениям китайских СМИ, за первую половину 2020 года в восточной китайской провинции Цзянсу было выявлено более 37 инфицированных этим вирусом, позже еще 23 заболевших выявили в провинции Аньхой. Семеро заболевших в провинциях Аньхой и Чжэцзян умерли, пишет китайское издание Global Times.

Это не новый тип вируса: его патоген был выделен в 2011 году, он принадлежит к категории буньявирусов. По словам вирусолога Шэн Цзифан, работающей в клинике при Чжэцзянском университете, вирус может распространяться среди людей через кровь или слизистые выделения больных.