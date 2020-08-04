В Китае пытаются сократить уровень рождаемости среди нацменьшинств

Китайские власти проводят массовую принудительную стерилизацию женщин из числа представительниц тюркоязычной народности уйгуров и других этнических меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

Как передает телеканал CNN, эта тенденция все чаще прослеживается в отношении уйгурок и казашек.

Уйгурка Зумрат Давут (38-летняя мать троих детей) рассказала, что китайское правительство принудило ее к стерилизации.

По ее словам, китайские власти наложили на семью крупный штраф в размере 18 400 юаней из-за большого количества детей в семье.

«После того как я не смогла оплатить штраф, меня отвезли в больницу и под общим наркозом провели операцию по стерилизации. После операции врач сообщил, что у меня никогда больше не будет детей»,- сказала Давут.

С марта 2018 года женщина в течение трех месяцев содержалась также в так называемом лагере по перевоспитанию, где ее заставляли принимать гормональные препараты для контроля беременности. (haberler.com)