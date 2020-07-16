В Китае прокомментировали закон США «Об автономии Гонконга»

Разработанный США закон «Об автономии Гонконга» направлен вовсе не на обеспечение защиты демократии и свобод в Гонконге, а на сдерживание развития Китая, заявил замглавы МИД КНР Чжэн Цзэгуан на встрече с послом США в Китае Терри Брэнстедом.

«Разработанный США так называемый закон «Об автономии Гонконга» касается вовсе не (защиты – ред.) «демократии» и «свобод» жителей Гонконга, он является тщетной попыткой помешать и сдержать развитие Китая, эти планы никогда не увенчаются успехом», — заявил Чжэн Цзэгуан, слова которого приводятся в заявлении на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что в последнее время американская сторона также вмешивалась во внутренние дела Китая по вопросам Тибета, Синьцзяна, Южно-Китайского моря.