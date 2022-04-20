Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил во время телефонной беседы с американским коллегой Ллойдом Остином, что неприемлемый способ решения тайваньского вопроса разрушительно скажется на отношениях двух стран.

«Тайвань является неотъемлемой частью Китая, этот факт и [такой] статус-кво никто не в силах изменить. <…> Ненадлежащее отношение к тайваньскому вопросу может оказать роковой эффект на отношения двух стран», — сказал он.

Ранее официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь заявил, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) примет решительные меры для предотвращения внешних вмешательств в дела Тайваня.