Китайская газета Global Times по итогам саммита НАТО в Вильнюсе предложила переименовать альянс в Североатлантическую организацию бандитов.

По мнению авторов статьи, США манипулируют своими союзниками по Североатлантическому альянсу и разжигают региональные конфликты, при этом сами наблюдают за ними издалека, поэтому НАТО стоит переименовать в Североатлантическую организацию бандитов.

«Блок под предводительством США часто использует термин «международная организация», чтобы скрыть истинную природу гангстерского кружка. К тому же, США как лидер этой банды, предпочитают манипулировать своими лакеями, чтобы разжигать конфликты», — говорится в публикации. (Газета.Ру)