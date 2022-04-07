Пекин решительно выступает против официальных контактов США и Тайваня, Китай примет меры для защиты своего суверенитета, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

«Китай обязательно примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, и США будут нести полную ответственность за все последствия», — сказал дипломат.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. Конгресс США является неотъемлемой частью правительства США и должен «строго соблюдать политику одного Китая», отметил он.