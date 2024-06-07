США следят за ситуацией вокруг визита группы кораблей Военно-морского флота (ВМФ) РФ в порт Гаваны.

Как передает #, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

«Будем внимательно за этим следить. Но мы не ожидаем какой-либо серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений», — сказал он.

До этого в МИД Кубы информировали, что группа кораблей ВМФ РФ прибудет с официальным визитом в порт Гаваны 12 июня. Там отметили, что речь идет о фрегате «Адмирал Горшков», атомной подводной лодке «Казань», танкере «Академик Пашин» и спасательном буксире «Николай Чикер». В заявлении подчеркивалось, что «ни один из кораблей не несет ядерного оружия», а потому их стоянка «не представляет угрозы для региона».

Агентство Reuters в среду сообщало об ожидаемом прибытии российских кораблей в Карибский бассейн для проведения военно-морских учений. Отмечалось, что корабли российского ВМФ могут зайти в порты Венесуэлы и Кубы. СМИ утверждало, что этим Россия хочет продемонстрировать Соединенным Штатам, что она «все еще является мировой державой», а учения будут ответом на поддержку Украины.