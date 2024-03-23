Посол Израиля в Ирландии Дана Эрлих получила письмо с логотипом ХАМАСа, белым порошком, фотографиями людей, погибших 7 октября, и запиской «ты следующая в очереди». Это произошло 14 марта, однако информацию об этом местные СМИ обнародовали только сегодня.

В посольство были направлены специалисты полицейского подразделения по работе с опасными веществами. Однако, анализ порошка, сделанный в лаборатории, показал, что это просто сахар.

В своём аккаунте в стцсети «Х» посол Дана Эрлих сообщила, что “нас не запугать и мы молчать не будем”. Однако, она не стала выдвигать версий, кто же может стоять за этими угрозами.

«Мы видим и испытываем рост угроз и тревог не только здесь, в Ирландии, но и во всем мире. Как израильские дипломаты, мы привыкли быть на переднем крае, представляя Израиль. Мы не позволим таким угрозам заставить нас замолчать», — сказала она изданию «Исраэль Хайом».

Ирландия после начала войны в Газе нередко выступала с антиизраильскими заявлениями. В стране проходили многочисленные пропалестинские митинги. А премьер Лео Варадкар чаще других европейских лидеров требовал от Израиля прекратить войну с ХАМАСом. (israelinfo.co.il)