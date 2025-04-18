Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией о визите представителей иностранного дипломатического корпуса в Карабах.

В публикации в соцсетях он отметил, что вместе с представителями аккредитованного в Баку дипломатического корпуса они прибыли в аэропорт Физули.

«Вместе с аккредитованным в Баку дипломатическим корпусом мы приземлились в аэропорту Физули. Направляемся в Шушу и Ханкенди. В Ханкенди мы посетим Карабахский Университет. Впечатляет послевоенное восстановление и трансформация Карабаха и Восточного Зангезура!», — отметил Гаджиев.