Четырехэтажное здание частично обрушилось в понедельник в результате взрыва в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, жертв и пострадавших нет.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета China Daily.

По ее сведениям, ЧП произошло в 05:02 утра по пекинскому времени на территории высокотехнологичной промышленной зоны «Цзинъюэ» города Чанчунь. Взрыв прогремел в ресторане, расположенном в жилом массиве.

Полиция проводит расследование. Причины происшествия выясняются, ведется следствие.