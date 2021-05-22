В Китае эвакуировали население из пострадавших от землетрясения районов

Спасатели эвакуировали из пострадавших от землетрясения районов юго-западной китайской провинции Юньнань 21 тыс. жителей. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Sina, передает ТАСС.

По последним данным, в результате землетрясения в Янби-Ийском автономном уезде погибли два человека, число пострадавших выросло до 17. Состояние троих раненых оценивается как тяжелое.

Власти провинции направили в пострадавшие районы более 500 спасателей и 103 единицы техники. К настоящему времени сотрудники экстренных служб извлекли из-под обломков более 30 человек.

Первое землетрясение в Янби-Ийском автономном уезде в Дали-Байском автономном округе произошло вечером в пятницу в 20:56 по местному времени (15:56 мск). В общей сложности на протяжении полутора часов с интервалом в несколько минут было зафиксировано более двадцати подземных толчков магнитудой от 2,8 до 6,4. Очаг землетрясения залегал на глубине от 8 до 10 км и был расположен в 35 км к западу от города Дали (около 700 тыс. жителей) и в 300 км к западу от административного центра провинции — Куньмина (8,4 млн жителей).

Население Янби-Ийского автономного уезда составляет около 100 тыс. человек. Самое сильное в истории наблюдений землетрясение в этом районе произошло в 1925 году — тогда его магнитуда достигла 7.