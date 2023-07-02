Представители правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства страны в Украине, которое также представляет интересы Таджикистана в Молдове, прибыли в Кишинев для выяснения всех обстоятельств инцидента в аэропорту молдавской столицы 30 июня. Об этом сообщил РИА Новости начальник департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохин Самади.

Как рассказал Самади, представители его страны находятся в контакте с их молдавскими коллегами в связи со стрельбой в аэропорту, которую открыл гражданин Таджикистана 42-ух летний Рустам Ашуров.

Он отметил, что Ашуров является одним из участников организованной преступной группировки, причастной к похищению первого заместителя председателя «Ориенбанка» Таджикистана Шухрата Исматуллаева, которое произошло 24 июня.

Представитель МИД добавил, что вновь подтверждает готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавскими органами.