В Киеве состоялось совещание Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ), сообщает #.

В мероприятии, состоявшемся в центральном офисе организации, приняли участие члены Правления и активисты, а также депутаты Верховной рады Украины Людмила Марченко, Валерий Колюх и Олександр Горобец, приглашенные главой ОДАУ Хикметом Джавадом.

Участники минутой молчания почтили память азербайджанских шехидов и военнослужащих ВСУ азербайджанского происхождения.

Председатель ОДАУ Хикмет Джавад отметил, что в последнее время в азербайджанских СМИ посредством пятой колонны делаются информационные вбросы, имеющие цель внести разлад в украинско-азербайджанские отношения.

«Они пытаются подорвать доверие азербайджанской аудитории к Украине, однако азербайджанская диаспора в лице ОДАУ не допустит этого. Большинство граждан Украины, как и во время 44-дневной войны 2020 года, поддерживают правое дело Азербайджана. Украинцы сами серьезно не воспринимают лиц, которые в соцсетях делятся антиазербайджанскими постами в поддержку Армении. Порой эти лица даже несведущи в этих вопросах. ОДАУ не допустит, чтобы отдельные провокаторы внесли разлад и вражду в отношения между нашими странами. Украина всегда поддерживала Азербайджан на официальном уровне», — подчеркнул он.

Депутат В.Колюх отметил, что украинско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне. «Мы высоко оцениваем поддержку азербайджанской диаспоры Украины как пострадавшему от агрессии населению, так и нашей армии. Уверен, что отношения Украины и Азербайджана всегда будут на высоком уровне и никакие силы и вражеские происки не смогут нарушить эту дружбу», — подчеркнул он.

Депутат Л.Марченко в своем выступлении высоко оценила деятельность ОДАУ и межпарламентские связи с Азербайджаном. «В составе делегации из депутатов Верховной рады я посетила азербайджанские города Гянджа, Агдам и освобожденные территории. Мы в своих заявлениях и аккаунтах в соцсетях высказали свою позиции по поводу территориальной целостности Азербайджана. На сегодняшний день эта позиция остается неизменной», — заявила она.

Депутат О.Горобец как депутат, избранный от Киевской области, подчеркнул роль азербайджанской диаспоры в восстановлении пострадавшей от обстрелов гражданской инфраструктуры данного региона Украины. «Азербайджанцы являются настоящими друзьями украинского народа. Мы всегда будем поддерживать и углублять связи с ОДАУ», — заявил он.

Среди обсуждаемых тем были последние события, произошедшие в Украине и Азербайджане, в частности военная операция азербайджанской армии на границе с Арменией в ответ на вооруженные провокации.

На совещании также был затронут вопрос оказания материальной помощи населению регионов Украины, которые подверглись оккупации, а также украинской армии.

Другие выступившие отметили, что среди украинских военнослужащих, защищающих страну от оккупантов, есть немало этнических азербайджанцев. Они также подчеркнули, что не позволят никаким силам внести разлад в украинско-азербайджанские отношения.

Выступившие члены Правления ОДАУ Алиса Демирова, Фархад Туранлы, Видади Исрафилов и Алим Насиров отметили роль этнических азербайджанцев, сражающихся в рядах украинской армии. Они также отметили, что во время Первой карабахской войны за территориальную целостность Азербайджана сражались украинцы.

Активисты диаспоры осудили военные провокации, осуществляемые Арменией на границе с Азербайджаном. По их мнению, Армения должна выполнить взятые на себя обязательства в рамках подписанных трехсторонних документов, в частности вывести войска с азербайджанской территории и не препятствовать открытию Зангезурского коридора. Участники мероприятия приняли решение направить в действующие на территории Украины представительства международных организаций письма с призывом оказать давление на Армению в выполнении взятых ею обязательств.

В конце Хикмет Джавад от имени ОДАУ и азербайджанской диаспоры поблагодарил присутствующих на мероприятии депутатов Верховной рады за поддержку. «Наша организация будет продолжать сотрудничество с Верховной радой. Мы будем делать все зависящее от нас для углубления связей между нашими народами и странами», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее подобное совещание состоялось в Львове.