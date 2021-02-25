В Киеве состоялась презентация книги «Xoджалы: хроника геноцида» на украинском языке

Накануне 29-й годовщины Ходжалинского геноцида в Киеве, в здании Рады азербайджанцев Украины (РАУ), состоялась презентация книги «Xoджалы: хроника геноцида», переведенной на украинский язык.

В церемонии приняли участие дипломаты, руководители диаспоры, деятели науки и культуры, представители Министерства обороны Украины и местных СМИ.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова, сопредседатели РАУ Хикмет Джавадов, Олег Крапивин, заведующий издательством Дмитрий Бураго, известные украинские ученые Олег Купчик и профессор Фархад Туранлы, переводчик книги Мехман Салманов, военный атташе Вооруженных сил Азербайджана в Украине полковник Ильгар Агаев, советник посольства Вусал Сулейманов и другие.

Выступавшие отметили, что в настоящее время в рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!» проводится важная работа, направленная на признание в мире Ходжалинского геноцида. Перевод данной книги на украинский язык также является составной частью этой работы.

«Считаю, что эта книга создаст у украинской общественности реальную картину Ходжалинского геноцида. Украинцы посредством статей, поэм, произведений, написанных о Ходжалинском геноциде, станут свидетелями беспощадных преступлений против человечности, совершенных Арменией против гражданского населения Азербайджана. Потому что произошедшие в Ходжалы события являются не только геноцидом против азербайджанского народа, но и кровавым преступлением против человечества и человечности», — сказала Э.Ахундова.

Посол добавила, что армянская пропагандистская машина, построенная на лжи и фальсификациях, уже разоблачена. Мировое сообщество уже признает реалии Ходжалы, в постановлениях и резолюциях, принятых в ряде стран и международных организаций, подтверждено, что Ходжалинская трагедия является актом геноцида.

Декламация писательницей Лесей Мудрак переведенной и включенной в книгу знаменитой поэмы известной азербайджанской поэтессы Нуренгиз Гюн «Ходжалинская симфония» растрогала участников мероприятия. В книге опубликованы фотоматериалы, а также репродукции картин члена Федерации художников ЮНЕСКО, народного художника Азербайджана Ашрафа Гейбатова о Ходжалинском геноциде.