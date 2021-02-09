В Киеве подземный переход превратили в «СИЗО» в поддержку крымских политзаключенных

В подземном переходе в центре Киева для посетителей открылся арт-объект, стилизованный под «тюремный коридор» в знак поддержки крымских политзаключенных.

Арт-проект под названием «Подземный тупик» был воплощен грузинским художником Давидом Кухалашвили в поддержку 98 политзаключенных, осужденных российскими властями в аннексированном Крыму.

Проект совместно реализован неправительственной организацией КрымSOS и ARTIF, арт-площадкой, базирующейся в столице Грузии, Тбилиси.

В беседе с агентством «Анадолу» Кухалашвили рассказал, что в «течение 10 дней работал над тем, чтобы иллюстрация выглядела реальной, чтобы люди, которые ее видят, могли почувствовать эмоции». Он добавил, что хотел бы осуществить аналогичный проект в Грузии.

Выступая на открытии, представительница КрымSOS Мила Шевченко выразила сожаление, что жители Украины не обладают достаточной информацией о происходящем в Крыму и о судьбе 98 крымских политзаключенных.

По словам бывшего политзаключенного Исмаила Рамазанова, «тюрьма в Крыму — ужасное место, которое следует разрушить и возвести на ее месте мемориал». (haberler.com)