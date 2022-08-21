Россия попытается увеличить количество ракетных обстрелов украинских городов, в том числе и Киева, к дню независимости страны 23–24 августа. Об этом в ходе телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает УНИАН.

«Россия — это архаичное государство, и она привязывает свои действия к определенным датам. Для них это какие-то навязчивые мысли. „Что надо сделать, чтобы людям было плохо“. Они ненавидят нас, поэтому попытаются 23–24 августа увеличить количество обстрелов крылатыми ракетами определенного ряда наших городов. Безусловно, Киев будет в перечне этих городов», — сказал Подоляк.