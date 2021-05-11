В Казани при стрельбе в школе погибли девять человек

При стрельбе в казанской школе погибли педагог и восемь учеников, четверых госпитализировали, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести убитых.
Неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением, а позже там прогремел взрыв. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей.
Речь может идти о школе №175, которая находится на улице Файзи, 8. Там пока отказываются от комментариев.
На место происшествия направили 21 бригаду скорой. Туда также выехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.
Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.