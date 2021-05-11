В Казани при стрельбе в школе погибли девять человек

При стрельбе в казанской школе погибли педагог и восемь учеников, четверых госпитализировали, рассказали РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о шести убитых.

Неизвестные открыли огонь рядом с учебным заведением, а позже там прогремел взрыв. По предварительным данным, стрелял подросток, его задержали. Сейчас эвакуируют детей.