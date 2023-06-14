Казахстанским спасателям удалось локализовать масштабный лесной пожар в Абайской области на востоке республики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

«14 июня в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата Семей орманы в Абайской области. При этом с учетом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств, для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов тления и недопущения возникновения новых», — говорится в сообщении.

Отмечено, что до полной ликвидации огня будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также засыпка кромки пожара грунтом.