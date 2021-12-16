В крупнейшем городе Казахстана Алматы 16 декабря, в день 30-й годовщины независимости страны, власти усилили меры безопасности.

Отмечается, что это было сделано в ожидании массовых протестов. Полицейское оцепление установили на Площади республики и прилегающих к ней улицах. «Этот день сейчас не для праздника, а для траура», — заявил Казахской службе Радио Свобода активист Ырысбек Токтасын, вспоминая два других событиях, также происходившие в декабре.

Речь идёт, в том числе, об антикремлёвских демонстрациях молодёжи в Алма-Ате в 1986 году, когда советский лидер Михаил Горбачёв сменил многолетнего руководителя Казахской ССР Динмухамеда Кунаева на назначенного Москвой Геннадия Колбина, русского по национальности. Власти жёстко подавили эти протесты, известные как Желтоксан (Декабрьское восстание). Сотрудниками сил безопасности, предположительно, были убиты сотни людей, что значительно расходится с официальными данными.

Другая трагическая годовщина связана со стрельбой по вышедшим 10 лет назад на протестную акцию нефтяникам в городе Жанаозен. Тогда погибли 16 человек, ещё один – в Шетпе.

Несмотря на полицейское оцепление в Алматы 16 декабря этого года десятки протестующих, представляющих незарегистрированную оппозиционную Демократическую партию, смогли пройти к Площади республики, где скандировали: «Желтоксан! Жанаозен! Мы не забудем! Мы не простим!». Собравшиеся также провели совместную молитву вблизи монумента независимости, фрагмент которого посвящён событиям Желтоксана.