Специализированный межрайонный следственный суд казахстанской столицы вынес сегодня решение об аресте на два месяца бывшего министра обороны страны Мурата Бектанова, который ранее был задержан по подозрению в бездействии в период январских беспорядков.

Как передает ТАСС, об этом сообщила пресс-служба суда.

«22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению, отметили в пресс-службе.